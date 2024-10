Geometri, ingegneri, architetti e periti costano meno. Elenco pubblico e tariffe calmierate per i cittadini

Si cercano professionisti disponibili a lavorare per i cittadini di Calenzano. Verranno inseriti in un elenco promosso dal Comune e accessibile a tutti coloro che vivono in città. In cambio di questa forma di promozione, i professionisti dovranno applicare delle tariffe calmierate. L’avviso pubblicato dal Comune di Calenzano è rivolto a coloro che sono iscritti agli ordini dei geometri, architetti, ingegneri, periti agrari e industriali, non solo di zona, ma di tutta la Città Metropolitana di Firenze nonché della Provincia di Prato.

Entreranno a far parte di un elenco di tecnici da cui la cittadinanza potrà selezionare il nominativo del professionista più congeniale a cui chiedere ad esempio la redazione di una scheda tecnica asseverata, ossia la perizia che attesta la sussistenza di requisiti tecnici di un edificio necessaria per i procedimenti di idoneità alloggiativa. Possono aderire per essere inseriti nell’elenco sia i singoli professionisti che gli studi associati. Coloro che entreranno a far parte della lista segnalata dal Comune ai suoi cittadini, si impegnano a richiedere una tariffa onnicomprensiva di 80 euro ai cittadini per la redazione della scheda tecnica asseverata. Le domande per entrare a far parte dell’elenco di professionisti vanno presentate entro domani a questo indirizzo: sportellotelematico.comune.calenzano.fi.it.