Genitori e figli, lezioni per educare. Task force di Comune e scuole

Educare ad essere genitori è l’obiettivo del ciclo di incontri con gli esperti dell’educazione organizzato dal Comune di San Casciano in collaborazione con l’Istituto comprensivo Il Principe. "Essere (e fare) genitori" è questo il nome dell’iniziativa su valori e codici di comportamento, emozioni e regole da gestire e mettere in atto, amore e sessualità. Ma anche famiglia, emozioni, stili di vita, relazioni tra genitori e figlie e figli. A dare risposte saranno professionisti, sociologi, psicoterapeuti, neuropsichiatri, ex magistrati ai quali i cittadini potranno rivolgersi in maniera gratuita durante gli incontri il prossimo dei quali si terrà giovedì alle 17 nella saletta dell’ex museo della biblioteca comunale con Franca Bonichi, docente dell’Università di Firenze. L’11 aprile alle 17 toccherà a Giorgio Stefanini, mentre il 17 aprile a chiudere gli incontri sarà sarà Beniamino Deidda, ex Procuratore generale della Corte di appello. Per l’assessore alle Politiche educative Elisabetta Masti "ci confronteremo con i tanti problemi che l’isolamento da Covid ha causato soprattutto nelle capacità relazionali dei più giovani".

