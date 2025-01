Gattile distrutto dal vento: “Ripararlo costa troppo”

Bagno a Ripoli, 19 gennaio 2025 – I gatti di Bagno a Ripoli hanno bisogno di un aiuto. Il maltempo degli ultimi giorni e gli sbalzi di temperatura hanno definitivamente distrutto il telo di copertura di uno dei quattro gazebo che riparano i mici del gattile gestito sul territorio dall’associazione AMA.

Si tratta di uno dei gazebo dei recinti più ampi, indispensabile per proteggere da sole, pioggia, ghiaccio, a volte anche la neve i tavoli, le cucce e le ciotole del cibo che i volontari preparano e curano amorevolmente per il benessere dei gattini abbandonati e senza padrone.

Dopo anni di “servizio”, il telone in questione si è totalmente lacerato in modo irreparabile a causa del maltempo e del ghiaccio. “E’ fondamentale sostituirlo” dice Silvia, portavoce dell’associazione Ama. Ma il costo è troppo elevato per farcela con le sole forze dei volontari: “In questo periodo sono già previsti altri lavori di manutenzione da effettuare alla struttura che accoglie tanti gatti. Questa ulteriore spesa proprio non ci voleva. Il costo del nuovo telo con montaggio è di 1.280 euro”.

Troppi per il gattile e i suoi volontari. Per questo lanciano un appello a chi già sostiene la cura dei gatti e anche a nuovi amici, facendo rimbalzare la richiesta di aiuto sui social, nella speranza di raccogliere anche cifre basse, ma che insieme possono aiutare a raggiungere la cifra necessario.

“Anche una piccola offerta è preziosa, mettendo come causale l’acquisto del telo. Versamenti in conto corrente postale e bonifici bancari tra l’altro sono anche detraibili, se sopra vi è riportata la nostra qualifica di ODV”. Qualsiasi aiuto è importante, mettendo come causale l’acquisto del telo. Ma bisogna fare in fretta, per salvare i gatti dal freddo e dalle intemperie.