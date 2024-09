Garibaldi, la musica alza il sipario. Si parte con due giovani chitarristi

Artisti affermati e giovani talenti si alternano sullo storico palcoscenico del Teatro Garibaldi di Figline per la stagione concertistica numero 39. Si parte proprio dai più giovani con la rassegna gratuita ’Fortissimissimo metropolitano 2024’, promossa con Amici della Musica di Firenze; nel Ridotto, il taglio del nastro è affidato alle chitarre di Ysé Dastugue (premio Paganini 2023) e Luca Micheletto il 28 settembre; il quartetto IXIA insieme al violoncello Anton Marashi andrà in scena il 5 ottobre; i pianisti Giovanni Nesi e Federica Bortoluzzi saranno protagonisti rispettivamente il 29 novembre e il 7 febbraio. Il ’Concerto di Natale’ segnerà il ritorno in scena al Garibaldi dell’Orchestra della Toscana il 20 dicembre con il suo direttore principale, il ventisettenne Diego Ceretta. Lui stesso tornerà a Figline il 20 marzo col pianista Federico Colli. Per Carnevale, il 28 febbraio arriva ’La grande mela’ con l’eclettico Marco Pierobon che, tra podio e tromba, racconterà New York attraverso le melodie di Broadway e del grande musical.

Tra gli altri eventi nel cartellone concertistico, Benedetto Lupo diretto da Markus Stenz il 19 febbraio omaggerà Luigi Dallapiccola a 50 anni dalla sua scomparsa; la direttrice neozelandese Gemma New il 18 aprile dirigerà il Concerto di Pasqua con la soprano Eleonora Bellocci e il controtenore Filippo Mineccia. Per il cartellone completo: www.teatrogaribaldi.org

Manuela Plastina