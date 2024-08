Gare, sport, sfilate e socialità. Settembre giovanile, è tutto pronto

MUGELLO

Una manifestazione unica, per il Mugello. E tra le più antiche, ideata dai Salesiani, a Borgo San Lorenzo negli anni ’50. E decennio dopo decennio il ’Settembre Giovanile’ ha continuato la propria strada e ora si ripresenta, sempre più animato e ricco di iniziative.

Per quasi tutto settembre gli ampi spazi del Centro Giovanile in corso Matteotti (ma non mancheranno anche le ’trasferte’ visto che per l’atletica si andrà a San Piero a Sieve, per le bocce al pallaio dei Bastioni, e per il tiro dell’arco a Luco) si riempiranno di centinaia di giovani, in un happening quotidiano dove le gare, con tante discipline diverse, sono anche l’occasione per divertirsi e stare insieme.

Calcio, basket, pallavolo, pallamano, rugby e dodgeball, ma anche freccette, dama e calciobalilla, ping pong e campestre, bocce e arco, mountain bike e go-kart, pattini e skateboard. Con un’infinità di appuntamenti e un’organizzazione complessa ma ben collaudata.

"Sono tranquillo – dice don Francesco Alpi, direttore del Centro Giovanile e viceparroco della parrocchia borghigiana –. Il ’Settembre Giovanile’ è una ‘macchina’ composta da tantissimi volontari che da mesi ci lavorano. C’è lo spirito giusto, e ognuno fa la propria parte. Al junior sono oltre 300 gli iscritti, al Senior quasi 200. E per tutti il messaggio è lo stesso: ‘Vince chi si diverte’".

Anche i volontari si divertono: intorno al Settembre Giovanile girano tra le 150 e le 200 persone a dare una mano, organizzare, arbitrare, cucinare. E dal tardo pomeriggio fino a tarda sera il piazzale si riempie anche con centinaia di famiglie che vengono a sostenere i loro ragazzi e che spesso cenano lì. Si inizia già domani.

Alle 20.45 ci sarà il consueto raduno davanti al Municipio, e tutti i partecipanti sfileranno in corteo attraverso le vie centrali del capoluogo per giungere al Centro Giovanile, dove si terrà la cerimonia inaugurale del 65° Settembre Giovanile, con l’accensione della fiaccola sul tripode. Il calendario prevede anche vari eventi collaterali, con finalità culturali e formative: il 10 settembre verrà a Borgo San Lorenzo per una testimonianza, il campione olimpico Daniele Masala.