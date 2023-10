Galleria di Casellina i lavori rallentano. Chiuso il sottopasso A1

La pioggia rallenta i lavori di sistemazione sulla galleria artificiale di Casellina. Intanto il sottopasso dell’A1 sulla Pisana resta chiuso dalle 7 alle 18, tutti i giorni tranne nel fine settimana del 28 e del 29, fino al 5 novembre . La viabilità alternativa, indicata dalla segnaletica, segue il bypass via Codignola, sovrappasso via Newton, via Respighi (e viceversa). Il divieto di transito serve per consentire lavori di arredo alla Galleria artificiale dell’A1 a Casellina. Mancano ancora diversi elementi di arredo urbano per finire il giardino pensile che completa il lavoro di mitigazione autostradale della terza corsia. La speranza dei residenti è che possano concludersi in fretta, visto che le chiusure del sottopasso, con la pioggia creano non pochi problemi.