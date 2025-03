8 marzo, alla Galleria dell’Accademia ingresso gratis a tutte le donne

Firenze, 8 marzo 2025 - La Galleria dell’Accademia di Firenze celebra, come ogni anno, la Giornata internazionale della donna con un’apertura gratuita riservata a tutte le donne. La Giornata internazionale dei diritti delle donne si celebra in Italia a partire dall’8 marzo 1922 e nasce per rivendicare la centralità delle conquiste femminili in ambito sociale, politico, economico e culturale e stimolare una riflessione sui diritti e sulla parità di genere. La cultura ha sempre avuto un ruolo di primo piano nella strada verso l’empowerment femminile, in quanto portavoce di istanze spesso trascurate nonché luogo di dialogo e confronto su temi di cruciale importanza, quali i diritti delle donne. E oggi le cittadine fiorentine e le visitatrici di tutto il mondo avranno un’occasione imperdibile per visitare gratuitamente la Galleria dell’Accademia di Firenze e scoprire le vicende biografiche e la maestosità delle figure femminili vissute tra il Duecento all’Ottocento. Intellettuali, pittrici, politiche, modelli di intraprendenza, caparbietà, determinazione e ambizione: sono questi i tratti che definiscono le donne presenti nelle collezioni del museo, a partire dalla pittura tardogotica fino all’ottocentesca scultura di Lorenzo Bartolini. La nascita della Galleria risale al 1784, quando il Granduca di Toscana Pietro Leopoldo riorganizzò l’Accademia delle Arti del Disegno, fondata nel 1563 da Cosimo I de’ Medici, nella moderna Accademia di Belle Arti. La nuova istituzione occupò i locali del trecentesco Ospedale di San Matteo e quelli del convento di San Niccolò di Cafaggio. Il museo si arricchì con le soppressioni delle chiese e dei conventi ordinate da Pietro Leopoldo nel 1786 e da Napoleone Bonaparte nel 1810. L’evento decisivo per la storia del museo fu il trasferimento del David di Michelangelo da Piazza della Signoria nell’agosto 1873. La scultura più celebre del mondo attese nove anni, custodita in una cassa di legno, la conclusione della costruzione della Tribuna progettata dall’architetto Emilio De Fabris per accoglierla. L’odierna Galleria dell’Accademia fu istituita nel 1882. La Galleria dell’Accademia di Firenze custodisce alcune tra le più importanti collezioni di pittura e scultura al mondo: fra queste si annovera la statuaria michelangiolesca, con il celeberrimo David, e la ricca raccolta di pittura italiana antica. Non meno rilevante è la collezione di modelli e calchi in gesso di Lorenzo Bartolini e del suo allievo, Luigi Pampaloni, che compongono la Gipsoteca allestita nel monumentale Salone dell’Ottocento. Il museo ospita anche strumenti musicali dei granduchi Medici e Lorena, provenienti in gran parte dalle collezioni del Conservatorio Luigi Cherubini di Firenze. La Galleria dell’Accademia di Firenze sarà aperta ordinariamente oggi dalle 8,15 alle 18,50 (ultimo ingresso alle 18,20). Per tutte le visitatrici è previsto l’ingresso gratuito. Il servizio di prenotazione resterà invece attivo (al costo di 4 euro) attraverso il numero di telefono: +39 055 294883 oppure sul sito ufficiale del Museo.