Gabbrielli, incognite sul futuro. In Consiglio si parla della scuola

Trasferimento della Gabbrielli, restano ancora incognite. Dopo l’annuncio del piano di spostamento degli allievi, ci sono ancora interrogativi su trasporto scolastico e sulla sistemazione degli studenti della primaria e di quelli della scuola d’infanzia. Il caso è diventato anche politico, sottolineato dalla prima interrogazione consiliare presentata dalla lista ’Scandicci Civica’. Nell’atto, che sarà discusso al prossimo consiglio comunale, si chiede se sia davvero intenzione dell’amministrazione mettere a disposizione un servizio di trasporto scolastico gratuito che copra il diverso tragitto che le famiglie si troveranno a dover gestire e che in alcuni casi, complice anche il mancato o poco preavviso, non sono a oggi in grado di gestire autonomamente. L’altra richiesta è se l’accorpamento delle classi presso altri istituti non determini un potenziale peggioramento del livello del servizio scolastico offerto e come si intenda garantire il mantenimento degli attuali standard dei servizi erogati. Sono in molti tra i genitori a protestare. Nel dicembre scorso si era svolto il classico Open day, per far conoscere alle famiglie la sede della nuova scuola dei propri figli affinché la scelta dell’istituto scolastico fosse consapevole e motivata. Non è stato fatto alcun accenno all’arrivo dei lavori di ristrutturazione, e per questi chi ha scelto la scuola non sapeva né era consapevole dei disagi ai quali sarebbe andato incontro a partire dal prossimo anno scolastico.