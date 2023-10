Futuro della Canottieri Comunali. La commissione Sport in visita: "Al lavoro per coinvolgere altri enti" La Commissione Sport presieduta da Fabio Giorgetti ha effettuato un sopralluogo alla Canottieri Comunali Firenze. Il Comune non può rinnovare la concessione e la società sportiva ha presentato ricorso contro la sanzione del Demanio. Si cerca una soluzione, come un project financing, per rispettare i requisiti di sicurezza.