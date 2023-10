Ruba il pranzo in un supermercato, poi minaccia gli addetti. Arrestato

Firenze, 11 ottobre 2023 – Ha rubato il pranzo in un supermercato, che nella fattispecie consisteva in una confezione di ragù di cinghiale, del parmigiano e una vellutata di carote. Per scappare dal supermercato senza pagare ha poi mostrato un coltello all'addetto alla vigilanza, che ha chiamato la polizia.

Un quarantunenne albanese, già noto alle forze dell'ordine per reati contro il patrimonio, è stato arrestato ieri mattina dagli agenti di una volante con l'accusa di rapina impropria per dopo aver messo a segno un colpo in un supermercato in via Pisana. L'uomo è stato bloccato al parco delle Cascine mentre stava consumando il pasto preparato con gli ingredienti rubati nel centro commerciale, del valore di otto euro.

A trasformare il furto in rapina impropria, compromettendo così la posizione dell'albanese, è stata la minaccia con coltello rivolta al vigilante. Il quarantunenne, secondo quanto emerso, dopo aver nascosto nello zaino i tre prodotti avrebbe cercato di oltrepassare le barriere antitaccheggio senza pagare. A coglierlo in flagranza è stato l'addetto alla vigilanza che ha provato a fermarlo. Il 41enne ha reagito, secondo quanto emerso, minacciando con un coltello la guardia giurata. Poi è fuggito in sella a una bici ma è stato individuato mentre pranzava.