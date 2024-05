Firenze, ancora una spaccata in un bar: "E' la quarta volta, non ne posso più"

Firenze, 3 maggio 2024 - Dopo aver manomesso la telecamera di video sorveglianza esterna ha preso a bastonate la vetrata del Bar Il Gatto Bianco di via della Villa Demidoff per poi intrufolarsi all'interno del locale per la quarta volta vittima dei ladri. L'uomo, ripreso dalle telecamere interne, si è mosso con estrema disinvoltura dirigendosi direttamente verso il registratore di cassa. "Io lo lascio sempre aperto e vuoto ma l'uomo che è entrato, nonostante fosse squillato l'allarme e si fosse accorto che dentro non c'erano soldi, lo ha portato via lo stesso" racconta il titolare Marzio Maretti.

Nel riquadro il ladro in azione

Secondo quanto ricostruito, poco prima delle 5 del mattino l'uomo dopo aver scheggiato una vetrata secondaria, ha buttato giù quella principale. Una volta dentro ha preso il cassetto del registratore vuoto ed è uscito. L'episodio è stato denunciato alla polizia. "E' la quarta volta in un anno e mezzo – prosegue Maretti -, non si può vivere in queste condizioni. Non ha trovato soldi ma mi ha portato via comunque la cassa e mi lascia un danno da migliaia di euro. Nemmeno le telecamere sembrano spaventare queste persone che si sentono libere di agire indisturbate".