Prelevavano dal bancomat con carte di credito rubate: arrestati due borseggiatori

Firenze, 24 luglio 2024 – Due uomini, che avevano appena prelevato con carte di credito rubate oltre 1100 euro in banconote da 20 da uno sportello bancomat in zona San Lorenzo, sono stati sorpresi e denunciati dal reparto antidegrado della polizia municipale in servizio nella zona.

E' accaduto nel pomeriggio di lunedì scorso quando i due borseggiatori, che utilizzavano la possibilità di prelevare fino a 20 euro senza dover inserire il pin, sono stati trovati in possesso delle carte di credito rubate e dei contanti.

Sempre nel pomeriggio di lunedì, due pattuglie hanno fermato un'auto rubata in piazzale Jefferson, alle Cascine. Il veicolo è stato bloccato con a bordo tre occupanti, uno dei quali ha cercato di colpire gli agenti con calci e pugni. Tutti e tre sono stati portati al comando e denunciati.

La sera dello stesso giorno, intorno alle 20, una pattuglia che stava svolgendo i rilievi di un sinistro stradale in via Baracca, è intervenuta per la presenza di una persona in evidente stato di alterazione che stava bloccando la circolazione. L’uomo ha cercato di spintonare e colpire gli agenti con pugni e calci ed è stato pertanto arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni.

''Grazie agli agenti della polizia municipale per il costante lavoro di presidio del territorio e contrasto all'illegalità che svolgono quotidianamente in tutti quartieri della città, un lavoro prezioso e talvolta anche rischioso che contribuisce a rendere più vivibile la nostra città e che è importantissimo per i fiorentini'', ha detto l'assessore alla Sicurezza Andrea Giorgio.