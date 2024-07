Razzie nelle hall degli alberghi, arrestato un 26enne. Rubava di tutto: dagli smartphone agli shampoo

Firenze, 20 luglio 2024 – Furti e rapine commessi a Firenze in negozi, cantine, abitazioni ma soprattutto con una predilezione per le hall degli alberghi, con una refurtiva davvero variegata: tre smartphone, oltre 2.200 euro in contanti, due monopattini elettrici, due biciclette, un computer, un tablet, una Nintendo Switch, una power bank, un paio di auricolari, addirittura cinque lattine di olio di oliva e dieci confezioni di shampoo (del valore di 40 euro...), numerosi capi di abbigliamento, articoli di bigiotteria e gioielli e finanche attrezzi e strumenti di lavoro.

I carabinieri della stazione di Santa Maria Novella, dopo una attenta analisi delle telecamere e diversi testimoni ascoltati, sono arrivati al presunto responsabile, arrestato insieme ai colleghi della tenenza di Abbadia San Salvatore in applicazione di una misura di custodia cautelare in carcere. Si tratta di un 26enne senese, indagato per i reati di furto, porto abusivo di armi e rapina impropria.

I reati contestati risalgono al periodo fra la metà di marzo e l’inizio di agosto 2023. L’uomo, che spesso ha agito con l’aiuto di complici che sono in fase di individuazione; contestato anche il porto abusivo di un coltello usato come minaccia quando venivano scoperti, così da garantirsi la fuga.

Il 26enne è stato arrestato dai carabinieri di Abbadia San Salvatore nella sua abitazione dove si trovava già agli arresti domiciliari per un furto in abitazione; ora è finito in carcere a Siena.