Furti ai self service con i duplicati Diciotto secondi per ogni colpo

Diciotto secondi. Tanto impiegavano ad aprire il lucchetto delle colonnine del self service dei distributori di benzina con una chiave “magica“. E dove c’erano le telecamere, le sabotavano, voltandole da un’altra parte. Ma erano ladri “accorti“, perché preferivano non prendere tutto, ma solo una parte per non destare sospetti e tornare più volte a fare “prelievi“.

Ma ora, i due specialisti del self, sono finiti in manette: all’esito delle indagini dei carabinieri del nucleo operativo, coadiuvati dai militari della stazione di Rufina, sono stati posti ai domiciliari un italiano e un domenicano, rispettivamente di 64 e 36 anni, in esecuzione di un’ordinanza emessa dal gip di Firenze.

Le indagini dell’Arma sono partite dalle denunce di altrettanti titolari di stazioni di servizio: due di Rufina, una in viale Europa.

Così, andando a ritroso, grazie anche alle immagini delle telecamere, i carabinieri hanno raccolto indizi a carico dei due indagati.

In particolare nel mese di maggio 2022, utilizzando due macchine di proprietà ed intestate a loro congiunti, avrebbero perpetrato dapprima un furto presso l’accettatore di un distributore di Rufina, aprendo la cassaforte mediante chiavi contraffatte e tentando, pochi giorni dopo, di reiterare il gesto senza riuscirvi per la sostituzione della serratura da parte del gestore dell’area di servizio che nel frattempo si era accorto dell’ammanco patito.

Il successivo 14 agosto, dopo aver spostato le telecamere di video sorveglianza del distributore di viale Europa, hanno tentato di impossessarsi dell’incasso contenuto nell’accettatore previa effrazione di un ulteriore lucchetto di sicurezza posto in aggiunta alla serratura blindata dell’accettatore, non riuscendo nell’intento solamente per il sopraggiungere di altri automobilisti.

Ma partendo proprio dalle auto usate, gli investigatori sono riusciti a ricostruire i vari spostamenti del duo, che potrebbe aver colpito anche in altre province, come Arezzo, Prato e Siena.

Ma come facevano ad aprire i lucchetti? Il 64enne è un abile chiavaiolo, che nei sopralluoghi che precedevano i furti prendeva misure e dettagli delle serrature che avrebbero dovuto essere aperte. A casa gli sono state trovate numerose chiavi artigianali usate per le casseforti, calibri vari per eseguire gli intagli, appunti con misurazione delle serrature finalizzati alla fabbricazione dei duplicati. Così, mentre il complice faceva il palo, in 18 secondi il colpo era concluso.

stefano brogioni