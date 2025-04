Fuori strada a Campoli. Automobilista ferito

Si sono vissuti momenti di apprensione ieri mattina per un automobilista uscito fuori strada e rimasto all’interno. Mancavano pochi minuti alle 8 quando un 42enne residente a Barberino Tavarnelle partito da casa per recarsi a lavoro, arrivato in via Campoli a poche centinaia di metri dalla Pieve di Santo Stefano, ha perso il controllo dell’auto andando sull’altro senso di marcia ribaltandosi per poi finire in un fossato. La folta vegetazione ha impedito che l’auto scivolasse più a valle. Il caso ha voluto però che altri automobilisti dietro di lui osservassero la scena, e si fermassero a portargli aiuto. Nel frattempo è stato chiamato il 112 che ha inviato sul posto due ambulanze, una da Mercatale e un’altra da San Casciano, oltre ai vigili del fuoco. Nel frattempo gli automobilisti formando una catena umana, sono riusciti ad arrivare all’auto e aiutare l’uomo a uscire dall’abitacolo pochi istanti prima dell’arrivo dei soccorritori. Preso in consegna dai volontari delle ambulanze, l’uomo che è rimasto sempre cosciente, è stato stabilizzato e portato in codice giallo a Ponte a Niccheri. Sul posto è intervenuta anche la polizia locale per stabilire la dinamica di quanto successo.

Antonio Taddei