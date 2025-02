Fuoco nella cella del carcere minorile: in due all’ospedale

Fiamme in cella, due giovani detenuti finiscono in ospedale. Poco dopo le 23 di sabato sera è scoppiato un incendio all’interno del carcere minorile ’Meucci’ di via Orti Oricellari. Il rogo si sarebbe sviluppato all’interno di una cella: secondo le prime informazioni le fiamme avrebbero interessato un materasso. Subito è scattato il piano di emergenza con l’intervento sul posto dei vigili del fuoco che hanno domato l’incendio senza che questo si propagasse, grazie anche al personale dell’istituto penitenziario che nel frattempo aveva già messo in sicurezza gli occupanti e circoscritto l’area dell’incendio. I pompieri hanno effettuato, poi, il controllo dei locali anche con termocamera ed effettuato la bonifica e la messa in sicurezza. Per l’incendio il 118 ha inizialmente attivato anche la procedura di maxi-emergenza sanitaria: i due giovani sono stati portati in ospedale, con codice minore, per aver inalato fumo. Sul posto anche la polizia municipale.