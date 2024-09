Funaro sogna e si ispira a Cuba: "L’ex Ciminiera, luogo di cultura"

La prima giunta programmatica convocata nell’ex Fiat di Novoli, "un luogo che dobbiamo animare e far vivere con una serie di progetti". La seconda, come in una sorta di percorso in divenire sulle priorità da realizzare a Firenze, a Chiusi della Verna il prossimo 17 settembre, nella casa che fu del nonno ed ex sindaco Bargellini. La rotta la traccia la sindaca, Sara Funaro, parlando con i giornalisti prima di iniziare il lavoro con gli assessori.

Assessori, spiega, che prima porterà al santuario della Verna in occasione gli 800 anni delle stimmate di San Francesco, poi a Chiusi per la giunta (e oggi Funaro sarà ad Assisi per partecipare alle celebrazioni per il patrono d’Italia). Guadando all’appuntamento di ieri, la prima cittadina spiega, che "gli argomenti all’ordine del giorno sono stati tanti. Abbiamo parlato di una versione integrata di sicurezza dove, oltre al maggiore presidio delle zone problematiche DEL territorio da parte delle forze dell’ordine, che è stata una decisione presa dal Cosp, si lavori per la rivitalizzazione delle piazze e delle zone difficili dei diversi quartieri della città attraverso cultura, arte, festival e inizative popolari individuando le zone dove intervenire con deregolamentazioni e agevolazioni".

Altri temi affrontati sono quelli degli educatori di strada la sera e d’estate e della coprogettazione per la gestione degli spazi e l’aiuto alle varie realtà nell’organizzazione di eventi. E l’idea di fare un avviso per acquistare fondi in via Guelfa. La prima giunta programmatica dell’era Funaro ha avuto inizio alle 12.30 per concludersi sei ore dopo.

Un pranzo veloce (pizza per tutti, acqua e bibite) e poi di nuovo al lavoro per approvare alcune delibere che saranno rese pubbliche nei prossimi giorni. Ma la sindaca ha voluto porre un accento sul motivo che l’ha spinta a riunire il suo esecutivo proprio nell’ex Centrale Fiat di Novoli, riqualificato e pensato come il Fac de L’Avana.

E l’orizzonte lo descrive la stessa Funaro al termine del pomeriggio di lavoro con gli assessori. Darà mandato a un esperto di progettazione artistica e culturale per creare nello stabile uno spazio di valorizzazione e produzione culturale a tutto tondo dedicato ai ragazzi, con "opportunità di crescita lavorativa, in quanto luogo simbolo del lavoro". Qualcosa di innovativo, si sottolinea dal Comune ispirato, per questa operazione, da Cuba.

Ma cos’è il Fac? Il Cuban Art Factory, nato nel 2016, si compone di cinque spazi denominati “Navate“. Il primo ospita le aree dedicate alle arti plastiche, all‘architettura, alla grafica, al design industriale, alle mostre di design. Nella seconda navata ci saranno progetti fotografici e installazioni, nella terza, giochi, danza e sfilate mentre il quarto e quinto spazio saranno dedicati a concerti e arti culinarie.

A.P.