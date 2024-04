Fuga di gas in centro a Firenze: chiuso un tratto di via Nazionale

Firenze, 4 aprile 2024 – Fuga di gas in centro a Firenze. Per questo via Nazionale sarà chiusa tra via Chiara e via dell'Ariento dalle 20 di questa sera, 4 aprile, per consentire un intervento urgente di Toscana Energia. I lavori, spiega una nota di Palazzo Vecchio, proseguiranno nelle ore notturne: l'obiettivo è la riapertura della strada domani mattina. I veicoli diretti verso la stazione di Santa Maria Novella possono percorrere, come itinerario alternativo, via XXVII Aprile, via Zanobi, via Panicale, via Sant'Antonino, via dell'Ariento, rientrando poi in via Nazionale.