Firenze, allarme per una fuga di gas. Due condomini evacuati

Firenze, 21 giugno 2023 – I vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Fi- Ovest, sono impegnati in via Foggini, nella zona di viale Talenti, per una fuga di gas. L’allarme è scattato nella mattinata di oggi, 21 giugno, intorno alle 10.30. Secondo le prime informazioni sono stati evacuati due condomini. I vigili del fuoco stanno garantendo la sicurezza dell'area sul posto anche il Nucleo NBCR (Nucleare Biologico Chimico Radiologico). Sul posto azienda del gas ed enel energia e Polizia Locale.

Notizia in aggiornamento