Fuga di gas chiusa una via. Traffico in tilt

Ore di apprensione, ieri pomeriggio, per una fuga di gas che si è verificata all’incrocio tra via Tasso e via Cellini. In zona, dopo l’allarme, sono intervenuti i vigili del Fuoco e operatori di Centria che si sono messi al lavoro per individuare il punto esatto della fuga di gas. Per permettere le operazioni la strada è stata chiusa al traffico ed è stato riaperta solo dopo le 20: presente sul posto la polizia municipale di Sesto impegnata a regolare la viabilità ma, per fortuna, non si sono verificati eccessivi disagi o rallentamenti. Dopo diverse ore la perdita è stata individuata ed è stato operato il ripristino del tubo anche se la scavo effettuato rimarrà per alcuni giorni. Non è stato necessaria, per fortuna, alcuna evacuazione delle famiglie residenti in zona ma la situazione è stata costantemente monitorata dai vigili del Fuoco durante l’intervento.