Reggello, armi rubate nascoste nel container: arrestato

Reggello (Firenze), 13 ottobre 2023 – Aveva preso in affitto dei container a Prulli di Sotto, peccato che fossero stati adibiti a magazzino clandestino dove sono state ritrovate delle armi risultate rubate.

I carabinieri giovedì mattina hanno deciso di procedere a una perquisizione di tutta l’area. Due fucili semiautomatici da caccia, una canna per fucile semiautomatico tagliata, munizionamento a palla e a pallini e cartucce 9x21: questo è quanto è stato rinvenuto all’interno dei container e per questo l’uomo, albanese, è stato arrestato per detenzione illegale di armi e munizioni. Da successivi accertamenti è poi emerso che parte dell’armamento risulta provento di un furto avvenuto ai danni di un uomo residente nell’Aretino.

Adesso l’arrestato si trova in carcere a Sollicciano.