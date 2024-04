Frosali, 50 anni di corsa e non solo. In premio opere d’arte degli studenti

Il Trofeo Frosali promosso dal GS Ausonia ha celebrato l’edizione numero 50. Un traguardo importante dal punto di vista sportivo, con oltre 400 podisti al via, cui però quest’anno si è affiancato un valore aggiunto grazie a una sinergia col mondo della scuola. I trofei da assegnare, vere e proprie opere d’arte, sono stati realizzati dai ragazzi e ragazze del Liceo artistico di Porta Romana sede di Sesto Fiorentino nell’ambito di un progetto che ha coinvolto la classe 4 C Pittura indirizzo Arti Figurative e la 3 C Arti Figurative Discipline Plastiche: "Il percorso – spiega la professoressa Beatrice Bartolozzi che ha seguito la quarta – è iniziato a fine novembre, inizio dicembre scorsi. I ragazzi hanno prima letto le memorie della figlia di Frosali, Donella, dedicate al padre ucciso nel gennaio 1944 durante un rastrellamento, mentre tentava di uscire dalla propria abitazione e poi da lì è iniziata la progettazione su carta e ognuno ha cercato di individuare un’emozione particolare, un tema che aveva suscitato il suo interesse e poi lo ha sviluppato con le tecniche pittoriche più diverse: dall’acquerello all’acrilico alla pittura a olio". Per la scultura – racconta il professor Simone Azzurrini – "il lavoro è stato lungo perché prima è stato realizzato il modello, poi il calco in gomma siliconica e la riproduzione delle tre opere scelte per i trofei. Anche gli altri lavori non selezionati, sia di pittura che scultura, saranno comunque al centro di una mostra in programma a fine scuola". Gli autori delle sculture consegnate sono Elisa Gennarelli, Giulia Franco e Matteo Stefani mentre le opere pittoriche sono di Olga Garofalo, Mia Martinelli & Viola Elena Giannandrea (disegno animato) Chiara Sorrentino, Adrian Constantin, Giorgio Giusti, Aida Bartali, Eleonora Mariotti, Emanuela Negri, Carlotta Nigi, Giada Parlato, Beatrice Rosa, Giulia Salerno. "Questa – ha spiegato ieri l’assessore allo Sport Damiano Sforzi – è stata una iniziativa bellissima: avere questo riconoscimento, anche dopo tanti anni, del mondo dello sport e della scuola continua a dare senso alle battaglie per la libertà". "Sarebbe importante per noi – ha sottolineato invece l’assessore alla Scuola Sara Martini - rendere strutturale questa collaborazione perché l’interazione fra la mondo della scuola e il contesto circostante è fondamentale".