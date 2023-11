Frontale sulla Chiantigiana. Un 47enne muore nello scontro

Lisa Ciardi e Ylenia Cecchetti

Terribile scontro frontale, intorno alle 13 di ieri, in via Chiantigiana, poco lontano dal confine fra Ginestra Fiorentina e Montelupo, ma ancora nel territorio di Lastra a Signa. In base alle prime ricostruzioni dei fatti, pare che Simone Amerizzi, 47 anni, residente appunto a Montelupo Fiorentino, abbia perso il controllo della propria auto mentre rientrava verso casa. Alcuni testimoni avrebbero visto la sua vettura sbandare, fino a invadere la corsia opposta. A questo punto si sarebbe verificato il terribile scontro frontale con un’altra auto che viaggiava in direzione opposta. Alla guida di questa seconda vettura una donna, che è finita col mezzo nel fossato posto a lato della strada. Nonostante lo schianto terribile e le lesioni provocate dall’impatto, la conducente non sarebbe in pericolo di vita. Soccorsa da medico e volontari inviati dal 118 è stata accompagnata al pronto soccorso per le cure del caso. Non ha avuto altrettanta fortuna il 47enne: all’arrivo in via Chiantigiana, i soccorritori lo hanno trovato senza vita e a nulla sono serviti i tentativi di rianimazione. Resta da capire se l’uomo sia morto nello schianto oppure se abbia perso la vita pochi istanti prima, per un malore, scontrandosi con l’altra vettura quando era ormai privo di coscienza. Ai soccorritori non è rimasto dunque altro da fare che procedere al recupero della salma, che è stato effettuato dalla Misericordia di Lastra a Signa.

Sulla dinamica del sinistro sono in corso verifiche da parte della polizia municipale lastrigiana che ha effettato i rilievi e che sta ora cercando di approfondire quanto accaduto. Probabilmente verranno effettuati anche alcuni accertamenti sulla salma del 47enne, per capire le cause della morte, ma anche, come previsto in questi casi, per escludere l’uso di alcolici e sostanze stupefacenti."Sono profondamente addolorato per il terribile incidente stradale in cui ha perso la vita un nostro concittadino - ha detto il sindaco di Montelupo, Paolo Masetti -. Le più sentite condoglianze alla sua famiglia e a tutti coloro che lo conoscevano, da parte mia personale e della giunta. Un messaggio di vicinanza anche all’altra persona coinvolta e rimasta ferita, alla quale auguriamo una rapida guarigione".