Tornano a Firenze i Fridays For Future: “La rabbia è energia rinnovabile”

Firenze, 3 marzo 2023 – Scendono in piazza i giovani fiorentini, ma stavolta non c’entra la politica. Se domani è prevista una maxi manifestazione dopo i fatti del liceo Michelangiolo, oggi, 3 marzo, è tornata la manifestazione Fridays For Future. Dopo aver percorso il lungarno di Firenze, bloccando anche il traffico cittadino, il corteo dei Fridays For Future Firenze - a cui secondo la questura hanno partecipato circa 300 giovani - è arrivato poco dopo le 11 in piazza Santa Croce, dove la manifestazione si è conclusa con interventi di realtà locali e associazioni tra cui pure la rete femminista 'Non una di menò.

Tanti i cartelli e gli striscioni presenti durante la marcia, come il grande slogan ad aprire il corteo, “La nostra rabbia è energia rinnovabile”. I presenti hanno annunciato la loro adesione alla manifestazione promossa dai sindacati della scuola domani a Firenze dopo i fatti del liceo Michelangiolo e le critiche del ministro Valditara alla preside del liceo scientifico Leonardo da Vinci e alla protesta, l'11 marzo, a Piombino contro il rigassificatore.