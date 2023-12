Francini e Marcorè per la disabilità visiva

Torna stasera, alle 21, il Premio Louis Braille promosso dall’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti (UICI), ospitato a Firenze. Al Teatro della Pergola si terrà una serata a ingresso libero, con l’obiettivo di diffondere i temi della disabilità visiva. Il Premio è un riconoscimento rivolto a personalità che sostengono queste persone. E’ atteso un parterre con istituzioni, mondo della cultura, dello spettacolo, dello sport. Chiara Francini presenterà la cerimonia di premiazione, a seguire Neri Marcorè. "ll mio ringraziamento va a chi si è impegnato per far rispettare i nostri diritti" dichiara Barbuto, presidente UICI. La serata si avvale del sostegno di Rai, Pitti Immagine, Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. L’evento si svolge in collaborazione con Federazione Nazionale delle Istituzioni pro Ciechi, Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità, Centro Regionale Helen Keller, Stamperia Braille di Catania, Biblioteca Italiana per i Ciechi Regina Margherita. Supportano l’iniziativa anche, OneSight EssilorLuxottica, Poggi srl, Scen, LetiSmart.