Francesco Maccianti oltre il jazz: "E’ un caleidoscopio di emozioni"

"Tanti, ascoltando le mie composizioni, hanno notato che erano adatte a ospitare dei testi. La cosa mi intrigava ma ho sempre lasciato perdere privilegiando altri progetti. Poi ho coinvolto quattro brave vocalist, quattro artiste di livello, di diverse età ed è nato il progetto ’Songbook’". Il pianista fiorentino Francesco Maccianti presenta dal vivo in prima assoluta, con il suo quintetto e le voci di Barbara Casini, Claudia Tellini, Sara Battaglini e Jole Canelli, martedì 9 aprile (ore 21,15) al Teatro di Fiesole (nell’ambito della Primavera Fiesolana) il nuovo album appena pubblicato da Abeat Records, che vanta 12 canzoni eleganti, dalle lingue e dagli stili cangianti, che stregano al primo ascolto per le dinamiche, le armonie, il ritmo raffinato, fuori dal tempo, che le contraddistingue.

Maccianti, come è nato questo "Songbook"?

"Ho convocato singolarmente Barbara, Claudia, Sara e Jole a cui ho fatto ascoltare alcuni miei brani. Ognuna di loro ha deciso liberamente quali fossero quelli giusti su cui concentrarsi a livello di testo e interpretazione. Alla fine sono nati tre pezzi a testa, uno in portoghese, uno in spagnolo, due in inglese e otto in italiano, su cui abbiamo poi lavorato insieme limando e arrangiando il tutto".

Che è stato poi risuonato con una super band?

"Sì, con Bernardo Guerra alla batteria, Francesco Ponticelli al contrabbasso, il fratello di tante battaglie musicali Stefano ’Cocco’ Cantini ai sassofoni e per la prima volta nei miei ensemble un chitarrista, il bravo Leonardo Marcucci. Io, invece, oltre al pianoforte, ho suonato anche il Fender Rhodes e il sintetizzatore".

Il sound di questo lavoro non è solo jazz?

"No, ma è una musica che mi rappresenta molto. Il confronto con queste artiste ha comportato arrangiamenti particolari".

A Fiesole, che concerto proponete?

"La presentazione live dell’album con tutti i suoi artefici. Dal vivo ci saranno anche piccole variazioni sul tema ma siamo molto contenti di proporre in prima assoluta tutti i brani di questo progetto che rappresenta un nuovo modo per ascoltare la mia musica. Ci sono brani nuovi e strumentali, che erano in altri miei album, che ora sono cantati. Ma, il risultato va oltre: ogni vocalist e musicista ha arricchito i pezzi con il suo stile, la sua sensibilità. Il risultato è un caleidoscopio di emozioni, di suoni, di musiche per una melodia contemporanea".