Francesco Cicchella fa "Bis!". O tris: "Risate, musica e un Lauro speciale"

Francesco Cicchella fa il "Bis!". O meglio il tris, visto che sono ben tre stagioni che va in giro per l’Italia col suo spettacolo esilarante, scritto insieme a Gennaro Scarpato e Vincenzo De Honestis. Stasera alle 21 l’artista, attore e imitatore partenopeo, sempre più un vero e proprio ’one man show’, sarà al Tuscany Hall, per proporre risate, musica ed emozioni, così come ci ha abituato in tv da "Made in Sud" a "Tale e Quale Show" (programma che ha vinto nel 2015).

Cicchella, cosa ci racconta nel suo "Bis!"?

"Bis! è uno spettacolo a cui ho dato tanto di me e che mi sta restituendo soddisfazioni ed emozioni incredibili. Lo show è in continuo aggiornamento, per cui anche coloro che lo hanno già visto possono tranquillamente tornare e divertirsi ugualmente, trovando tante novità. Oltretutto, gli scenari che faranno da cornice contribuiranno a creare atmosfere particolarissime".

Cosa non mancherà?

"Ci saranno i miei cavalli di battaglia, come le parodie di Ultimo, Achille Lauro e Massimo Ranieri. Ma anche performance completamente inedite. Io amo molto anche la musica e il pubblico mi potrà conoscere meglio anche da questo punto di vista. Vedrà un Francesco che a volte metterà da parte la comicità per andare incontro ad altre emozioni".

Lei non sarà solo sul palco...

"No, ci sarà la mia fedele spalla Vincenzo De Honestis, la band diretta dal maestro Paco Ruggiero e due ballerine, Naomi Buonomo e Giusy Chianese, che impreziosiscono lo show con le coreografie di Margherita Siesto".

Fra le sue imitazioni più celebri c’è Achille Lauro. Perchè le viene così bene?

"Perchè mi dà modo di spaziare e di giocare con l’improvvisazione. E poi a me piace anche ballare. Quindi è perfetto".

Ma lui , Achille Lauro, come la prende?

"Bene, come del resto anche tutti gli altri che imito e che poi mi dicono che si sono divertiti come me. Molti fra l’altro sono amici. Per adesso non ci sono mai stati personaggi che si sono offesi. Spero che sia per la maniera garbata con cui li affronto e li porto in palcoscenico".

E il personaggio più difficile che ha dovuto affrontare?

"Sicuramente quando a ’Tale e Quale Show’ mi sono dovuto mettere nei panni di Shakira. Non so proprio come ho fatto!".

I biglietti sul sito www.tuscanyhall.it, su www.ticketone.it (tel. 892.101) e nei punti Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.itpunti-vendita, tel. 055.210804).