Francesca e Andrea i nomi più usati nel 2024. E tra i cognomi il signor Chen scala posizioni

Sono Francesca e Andrea i nomi più usati fra i cittadini fiorentini, Sofia e Leonardo se invece consideriamo i nati negli ultimi 12 mesi. Rossi, Bianchi e Innocenti i cognomi più diffusi in città. Sono alcune delle curiosità contenute nel focus demografico del bollettino di statistica di febbraio 2025 del Comune di Firenze.

Tra le femmine il nome più utilizzato è Francesca, che conta 3.488 ricorrenze. Seguono Laura e Anna rispettivamente con 3.088 e 3.056. Sotto quota 3.000 (2.731) in quarta posizione si trova Maria, che fino al 2016 era il nome femminile più frequente. Il confronto con l’anno precedente non evidenzia variazioni di rilievo, eccetto il nome Carla che passa dalla 19° alla 24° posizione.

Il nome maschile più diffuso a Firenze è invece Andrea: si chiamano così 5.140 residenti alla data del 31 dicembre 2024. Seguono Marco con 4.740, Alessandro con 4.679, Francesco con 4.534 e Lorenzo con 4.213, il primo dei nomi che tradizionalmente sono individuati come tipici di Firenze. Per i nomi maschili non si registrano variazioni significative negli ultimi ventiquattro mesi, infatti, l’ordine è invariato fino al 15° posto, dove Antonio cede tre posizioni a Niccolò, Tommaso e Luca. Curiosità: si osservano due pari merito, Alessio e Fabio con 1.500 residenti e Claudio e Maurizio con 1.283.

Se si limita l’analisi ai nati negli ultimi 12 mesi, tra le femmine primeggia Sofia seguita da Vittoria, Ginevra e Aurora. Emma perde una posizione e Anna scende di cinque, mentre salgono Alice e Bianca. Nuove entrate al 9°, 10° e 12° posto, in cui troviamo rispettivamente Margherita, Olivia e Ambra, che fanno uscire dalla parte alta della “classifica” Giulia, Adele e Beatrice. Tra i maschi, Leonardo è in vetta alla classifica, superando Edoardo che lo scorso anno era in prima posizione, terzo Lorenzo che ha tenuto il primato per molti degli anni precedenti, mentre Giulio passa dalla 4° - a cui balza Tommaso - alla 12° posizione; tre new entry nei nomi più utilizzati tra i maschi, Cosimo, Filippo ed Enea, che prendono il quinto, settimo e undicesimo posto.

Ecco poi l’analisi dei cognomi. Quello più frequente è Rossi, seguito da Bianchi, da Innocenti, da Gori e da Conti. Il primo cognome straniero, Hu, è al sesto posto, come nel 2023, due postazioni in più rispetto al 2021. Hu è il cognome più diffuso in tutto il quartiere 5, seguito da Rossi, Chen, Wang, Zhou, Wu e Innocenti. In tutti gli altri quartieri il cognome più diffuso è sempre Rossi. Complessivamente a fine 2024 a Firenze risultano esserci 74.006 cognomi diversi mentre nel 2023 erano 73.073.