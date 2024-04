Frana di ponte Paura: "Si deve intervenire"

Quasi un anno fa è stato approvato il progetto dper l’intervento di miglioramento del bivio tra la SP91 e la SS67 a Scopeti. Un tratto più volte segnalato dai cittadini come pericoloso. "Siamo però ancora in attesa di quest’opera, che potrà migliorare la sicurezza per tutti gli utenti", ha denunciato la lista civica RufinaCheVerrà. Il gruppo chiede al più presto una soluzione, sopratutto anche per quanto concerne la SP91 in località Ponte alla paura. "Qui la provinciale presenta un evento franoso che deve ancora essere risolto. La frana, limita anche la fruibilità della strada; già di per sé difficoltosa dato il tracciato stretto e tortuoso", conclude il gruppo.

Martina Stratini