Fra note e poesia. Claudia Gerini canta Califano

Con oltre mille canzoni scritte in carriera e venti album, Franco Califano è un cantautore, attore e poeta che ha saputo illuminare con la sua voce roca e la sua verve controcorrente storie di vita e indovinati racconti in musica dedicati all’amore, ai sentimenti e al sesso. Il tutto con un pop fuori dalle righe e dagli schemi, ma anche con tanti successi scritti per tanti artisti, da Ornella Vanoni a Mia Martini, da Fred Bongusto a Bruno Martino.

A rendere un palpitante omaggio alla storia artistica e alla figura, talvolta problematica, dell’artista scomparso nel 2013 a Roma ci pensa un’ispirata e davvero poliedrica Claudia Gerini che, in una pausa dal grande schermo, si mette di nuovo alla prova nei panni di canta-attrice. Sarà infatti la mattatrice capitolina a portare in scena con il Solis String Quartet domani alle 20,45 al Teatro Manzoni Pistoia Qualche estate fa. Vita, poesia e musica di Franco Califano.

Il concerto-spettacolo, con la regia di Massimiliano Vado, che vedrà la Gerini alle prese con una serie di monologhi e alcune hit del Califfo, come Un tempo piccolo, Un’estate fa, Tutto il resto è noia, Io non piango, Minuetto, La nevicata del ‘56, La musica è finita, Io m’embriaco e La mia libertà.

Claudia, le è sempre piaciuto cantare?

"La musica e il canto sono fra le mie passioni e fra le mie grandi sfide. Come dimostra un film come "Sono pazzo di Iris Blond", diretto da Carlo Verdone nel 1996, in cui interpretai con trasporto una cantante. Questo spettacolo è nato prima del Covid. Mi hanno chiesto di raccontare la poesia di Califano attraverso i suoi brani. Volevano una donna per rendere l’evento meno scontato e perché un protagonista maschile avrebbe creato un confronto difficilmente sostenibile. Ho accettato volentieri".

E ora come vive questa bella sfida?

"Come una bella passeggiata attraverso la poesia di Franco. Canto undici brani, introdotti da brevi monologhi dove ogni volta sono una donna diversa, dalla ragazzina di cui era innamorato al mare alla barbona che lo vede passare a Trastevere, dalla mamma che lo ha visto crescere troppo in fretta alla prostituta che lo aspetta innamorata. Dipende da che canzone sto per cantare". Ma lei l’ha conosciuto Califano?

"Ci siamo incontrati una volta negli studi televisivi di Sky. E’ stato un incontro breve, ma carino. Lui era tutto elegante e stava per registrare una trasmissione, così l’ho salutato e abbracciato affettuosamente, perché all’epoca ero fidanzata con Federico Zampaglione, che era uno dei suoi amati collaboratori. Fu lui a farmelo conoscere".

E ora lo omaggia a teatro. Cosa è per lei cantare?

"E’ un’emozione sempre diversa, un’espressione più libera della prosa, che mi coinvolge molto. Nel cantare questi brani mi sento un’interprete privilegiata. Cerco di dare il massimo e racconto Franco con la sua romanità, con il suo amore per la libertà, con la sua irriverenza".

E’ stata una sua fan?

"Anagraficamente non ho potuto vivere il suo di fulgore negli anni ’70, ma i suoi pezzi mi hanno affascinato".

Quanti film ha fatto sinora? "Una novantina.

Ho sempre cercato di diversificare, di cambiare registro, cercando bei ruoli anche nelle serie tv. Sono in continua evoluzione. Ultimamente mi piace interpretare personaggi tosti, se non borderline".

Quali saranno le sue prossime avventure creative?

"Mi sto guardando intorno con interesse e lavorando a nuovi progetti.Intanto è in uscita una nuova serie Netflix tratta dal libro Sara di Maurizio di Giovanni, un thriller in cui opero a Napoli nei servizi segreti. Al cinema sta invece per uscire per la Eagle Picture Il corpo un noir spiazzante con la regia di Vincenzo Alfieri e 2 commedie: l’esordio alla regia di Sole Tonnini, la sorella di Massimo Ghini e U.S. Palmese, dei Manetti, con Rocco Papaleo in cui sono una poetessa di Palmi".