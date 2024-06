Fosso Reale. Sponde rinforzate dal Consorzio

Rinforzate sponde e fondo alveo del Fosso Reale sul territorio sestese. L’intervento, a cura del Consorzio di Bonifica Medio Valdarno, ha interessato un’area in zona Osmannoro, nel tratto compreso tra l’autostrada A11 e il ponte di accesso a Case Passerini, zona con prevalente destinazione agricola salvo alcuni insediamenti industriali nelle imminenti vicinanze. In particolare, le opere eseguite hanno riguardato la realizzazione di un rivestimento di fondo e di parte delle scarpate in alveo, mediante la posa di scogliera in maniera da creare una protezione a salvaripa che salvaguarderà le porzioni in terra maggiormente crollate e ricostruite nell’arco del tempo o maggiormente soggette a fenomeni erosivi. Un progetto da 550 mila euro, finanziato per intero dal Decreto del Presidente del Consiglo dei Ministri 18/06/2021 "Casa Italia" e che, come già per molte altre manutenzioni straordinarie sul Fosso Reale, ha visto come ente attuatore il Consorzio di Bonifica Medio Valdarno che ne ha curato dunque progettazione, affidamento e direzione lavori.