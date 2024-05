Fossi, De Franco, Catalano, Draghi. Ecco le liste di supporto ai candidati

Quattro candidati per la poltrona di primo cittadino di Signa. Da un lato la continuità, con il sindaco uscente, Giampiero Fossi (Pd), sostenuto da cinque liste: Pd, "Progressisti per Signa", le civiche "Giampiero Fossi sindaco", "Signa domani" e "San Mauro a Signa, San Piero a Ponti insieme". Sul fronte della discontinuità: Vincenzo De Franco sostenuto dalla civica "Signa Libera"; Francesco Draghi col Prc; Monia Catalano (civica) supportata da sei liste, ovvero "Fratelli di Signa", "Prima Signa", "Signa al Centro", "Uniti per Signa", "A sinistra per Signa" e "Signa nel cuore".

GIAMPIERO FOSSI

È l’ex sindaco di Signa, Alberto Cristianini, a guidare la lista del Pd, che conta diversi volti dell’attuale amministrazione: gli assessori Andrea Di Natale, Chiara Giorgetti, Gabriele Scalini, ma anche i consiglieri Abukar Mohamed Aweis, Dino Ballerini, Elisa Binella, Massimo Campigli, Viola Valguarnera, Claudia Cirri.

"Progressisti per Signa", nata nel 2019, integra anche Alleanza Verdi-Sinistra ed è guidata da Filippo Caldareri. "Signa domani", creata dalla fusione di due liste nate nel 2019, "Fare Insieme" e "Noi Siamo Signa", ha come capolista Marcello Quaresima (consigliere) e conta nelle sue fila Franco Privitera (in passato assessore). Per "Giampiero Fossi sindaco" ecco Luca Allegri (capolista), mentre Per "San Mauro a Signa, San Piero a Ponti insieme", Cristina Bitossi guida un gruppo di cittadini delle due frazioni.

MONIA CATALANO

Mix di forze di ispirazione politica e di civiche a sostegno di Monia Catalano. "A Sinistra per Signa" ha come capolista Giuseppe Caiolo, ex segretario locale del Prc, partito che ha però preso le distanze dalla sua scelta. "Signa al centro" (sostenuta da Italia Viva) è guidata dal referente locale di Iv Luca Tognarelli (capolista), mentre il capolista di "Signa nel cuore" è Tommaso Matulli. Insieme a lui Antonio Morelli, già assessore delle giunte Bambagioni e Bitossi, successivamente passato alla Lega, poi uscito dal partito e ora consigliere del gruppo misto. A guidare "Uniti per Signa", civica già presente in consiglio e sostenuta da Forza Italia, c’è Gianni Vinattieri (capogruppo), mentre fra i candidati si contano Alessandro Spinelli (ex comandante dei vigili) e Simone Lulli (consigliere). Per "Prima Signa" (sostenuta dalla Lega) capolista è Luca Scala (consigliere), mentre "Fratelli di Signa" (sostenuta dalla Fdi) schiera, fra gli altri, il coordinatore comunale Marco Colzi (capolista), Luigi Forte e il campione di wakeboard Pierluigi Mazzia.

VINCENZO DE FRANCO

Sedici in corsa con Vincenzo De Franco, ex consigliere di Fratelli d’Italia, già candidato sindaco di Fdi e Lega nel 2019, che ha scelto di lasciare il partito proprio a seguito della convergenza di Fdi su Catalano. Capolista è Ilaria Virdis, mentre fra i volti noti compare Alessandro Mori, da tempo impegnato nella politica locale.

FRANCESCO DRAGHI

A supporto di Francesco Draghi, con una lunga esperienza fra Pci e del Prc, già assessore a Lastra dal 1980 al 1995, il capolista Enrico Fontani (già consigliere e segretario locale Prc), ma anche Lorenzo Sodero (ex segretario locale Prc) e Duccio Vignoli (coordinatore Prc Piana).