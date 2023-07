Forza Italia a Scandicci, "Non nascondere il progetto di piazza Togliatti"

Restyling di piazza Togliatti, l’amministrazione non "‘nasconda’ il progetto". È il capogruppo di Forza Italia, Luca Carti (foto) a entrare a gamba tesa nella sistemazione di piazza Togliatti, progetto che il Comune ha detto di aver accantonato dopo molte polemiche.

"La piazza va certamente rimodernata – ha detto – ma il progetto nel programma dell’attuale amministrazione risulta invasivo e inadeguato in alcuni punti fondamentali, non tiene conto del risultato del contorto percorso partecipativo fatto a suo tempo, né delle proteste di moltissimi abitanti della piazza che hanno presentato una lettera aperta al Sindaco Fallani nei mesi scorsi". Il progetto di sistemazione della piazza, prevedeva parcheggi a silos, aumento volumi, spazi all’aperto per gli ambulanti, solo per citare le criticità più contestate. "A breve – ha concluso Carti - proporrò pubblicamente, una bozza di varianti al progetto da sottoporre in contemporanea ai cittadini di Scandicci e al sindaco".