Fortissimissimo Festival, i giovani talenti della classica in pista

Torna dal 20 settembre all’8 ottobre Fortissimissimo Firenze Festival, progetto artistico ideato e curato dal maestro Andrea Lucchesini che raccoglie in un unico cartellone alcuni dei più interessanti giovani rappresentanti della scena classica nazionale e internazionale. Il cartellone prevede 17 appuntamenti, di cui 11 a Firenze e 6 distribuiti in vari comuni della città metropolitana. Una carrellata di musicisti giovani e giovanissimi che si presentano al pubblico con la forza del loro talento, il bagaglio di una preparazione accurata e la carica del loro entusiasmo. Il concerto di inaugurazione si terrà il 20 settembre, alle 20 a Palazzo Buontalenti (via Cavour, 65) e vedrà la partecipazione del Quartetto Leonardo assieme a Nicolò Cafaro al pianoforte. I cinque musicisti, vincitori dell’edizione 2023 del Festival Fortissimissimo, eseguono un programma con musiche di Schubert, Franck e Chopin.Nel fine settimana la rassegna prosegue sabato alle 18 alla Scuola di Musica ‘Bruno Bartoletti’ di Sesto Fiorentino dove si esibiscono Leonardo Giuntoli al clarinetto e Nico Persichini al pianoforte, che proporranno entrambe le Sonate op.120 di J. Brahms.

Domenica alle 18 al Cenacolo degli Agostiniani di Empoli, in collaborazione con il Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni, suona la pianista Rikako Tsujimoto, vincitrice del XIII Concorso Pianistico Nazionale Premio Lamberto Brunelli. In programma Rondò in do minore, Wq 59/4 di Carl Philipp Emanuel Bach, la Sonata n. 4 in mi bemolle maggiore K282 di Mozart e per finire Chopin con il Notturno in do diesis minore, op. 27 n. 1, lo Scherzo n. 1 in si minore, op. 20 e la Sonata n. 2 in si bemolle minore, op. 35.

Le informazioni complete sono disponibili su www.amicimusicafirenze.it. I biglietti invece sono in vendita su: https://amicimusicafirenze.vivaticket.it/.

I concerti di Fortissimissimo Metropolitano invece saranno ad ingresso libero.