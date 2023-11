Formazione, incontri e eventi. Il mese welfare delle farmacie

Novembre è il mese del welfare per le farmacie comunali di Scandicci. Il primo evento nasce con Centro Antiviolenza Artemisia, grazie alla consigliera Ottavia Meazzini e di tutto il CdA di Farma.net. Sarà una serata di formazione dedicata solo ai farmacisti, con l’intervento di uno psicoterapeuta di Artemisia per fare formazione sui casi di abuso sulle donne, e sul ruolo del farmacista nella relativa gestione. Fino al 24 inoltre, avrà luogo l’iniziativa nata in collaborazione con fondazione Francesca Rava – NPGH Italia Onlus "In farmacia per i bambini", iniziativa di sensibilizzazione sui diritti dei bambini finalizzata alla raccolta di medicinali pediatrici da banco, alimenti per l’infanzia, biberon, pannolini e altri prodotti babycare, per bambini in povertà sanitaria.

Giovedì 23 alle ore 20,45, alla sede Cna, via 78esimo Reggimento Lupi di Toscana, incontro sul tema: "I disturbi della nutrizione e dell’alimentazione" tenuto dai farmacisti e da una equipe di specialisti (psichiatra, psicologo, nutrizionista) che più direttamente si occupano di pazienti affetti da disturbi alimentari. Venerdì 24 novembre arriva a Scandicci la Carovana della Prevenzione di Komen Italia, per offrire alle donne del territorio un servizio di screening del tumore al seno, con spazi ambulatoriali, personale sanitario specializzato e tecnologie di ultima generazione, tra cui un mammografo digitale e un ecografo portatile. La Carovana sarà posizionata nei pressi della Farmacia Comunale 3 (via Donizetti angolo via Rialdoli). Chiunque voglia accedere al servizio è invitato a prenotare chiamando il numero 055 754951.