’Food for profit’. La proiezione

Domani alle 21 al Cabiria, verrà proiettato il film documentario che ha fatto molto discutere. Si entra con un contributo di 4 euro. Il film è Food for profit di Giulia Innocenzi e Pablo D’Ambrosi, l’evento è a cura di Gli Amici del Cabiria e Rete Semi Rurali. Seguirtà dibattito sul tema con Federica Luoni (LIPU), Francesca Pisseri (AIDA) e Danilo Bacci (LAV). Food for Profit è il primo documentario che mostra il filo che lega l’industria della carne, le lobby e il potere politico. Al centro ci sono i miliardi di euro che l’Europa destina agli allevamenti intensivi, che maltrattano gli animali, inquinano l’ambiente e rappresentano un pericolo per future pandemie. Nel documentario gli autori effettuano un viaggio illuminante e scioccante in giro per l’Europa, dove si confronteranno con allevatori, multinazionali e politici.