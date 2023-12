Fondazione Fratini, 800 pranzi di Natale per chi è in difficoltà

Dare voce a chi non ne ha. E’ un impegno costante al fianco dei più bisognosi l’attività della Fondazione Fiorenzo Fratini che questo anno celebra vent’anni al servizio della comunità e che, anche questo Natale, sarà al fianco della Comunità di Sant’Egidio per il tradizionale pranzo all’interno della Basilica di San Lorenzo e dello Spazio Reale di San Donnino. "Doneremo 800 pasti alle persone in difficoltà, un numero crescente per colpa della situazione economica che sta colpendo trasversalmente molte classi sociali - sottolinea la presidente Giovanna Cammi Fratini – Oltre al Pranzo di Natale, ci siamo subito mossi per aiutare la popolazione di Campi con un supporto concreto a famiglie e a piccole realtà produttive".

Sono tanti i progetti che avete sostenuto solo nel 2023.

"Tutti i fondi raccolti vanno a sostenere realtà del territorio che si occupano di ricerca e salute, famiglie in difficoltà e persone affette da disabilità: dall’Associazione Famiglie Lesch-Nyhan all’Associazione Sport2Build, dall’Hospice pediatrico Casa Marta alla Fondazione Tommasino Bacciotti fino al progetto inedito A Cavallo delle Emozioni, che porta al Centro Ippico L’Appennino un corso di un anno rivolto a persone che soffrono di disagio psichico-motorio. E tanti altri".

Un impegno su più fronti.

"Crediamo che in questo modo, anche se con cifre più modeste, possiamo raggiungere sempre più persone. Una goccia è poca cosa, ma se non ci fosse mancherebbe al mare. E’ un po’ la mia filosofia. Ci tengo a sottolineare però che i nostri progetti vengono sostenuti con continuità e non con interventi spot".

Venti anni di traguardi importanti.

"Abbiamo raccolto 3.600.000 euro, coinvolto oltre 200 aziende, 1.500 benefattori e realizzato 180 progetti e aiutato 10mila persone. Di anno in anno siamo riusciti ad aiutare sempre più bisognosi".

Rossella Conte