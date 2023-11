Focus sull’ictus. Sabato l’evento degli esperti

"I dati sull’ictus sono preoccupanti: se sono in lieve declino in età avanzata, aumenta l’incidenza tra i giovani. Prevenire e riconoscere rischi e sintomi è fondamentale". Motivi sociali, lavorativi, di predisposizione, di stress, ma anche alimentari e di stile di vita, possono provocare l’ictus, sottolinea il professor Domenico Inzitari, neurologo e presidente dell’associazione A.L.I.Ce. "Ipertensione arteriosa, diabete, obesità in quanto fonte di alterazioni di tipo metabolico e dei lipidi ematici – sottolinea – sono fattori di alto rischio sia nell’ictus ischemico, che colpisce nell’80% dei casi che emorragico". Sopra i 40 anni bisogna misurare regolarmente pressione, glicemia e colesterolo. Il professor Inzitari e i volontari di A.L.I.Ce. sabato alle 10 in sala consiliare daranno informazioni sulla prevenzione; alla Croce Rossa saranno presenti medici per il calcolo del rischio.