Florence Folks Festival Tra contemporaneità e tradizione

di Niccolò Gramigni

La tradizione di una festa popolare urbana, l’innovazione e l’internazionalità con la presenza di ospiti internazionali come la cantante Bia Ferreira e il producer Batida. Uno spazio tutto dedicato alla poesia con il poeta Guido Catalano. L’ottava edizione di “Florence Folks Festival“ - da domani al 9 settembre, organizzata dall’associazione La Scena Muta e che fa parte dell’Estate Fiorentina – si preannuncia esaltante e non solo per il ritorno in Manifattura Tabacchi, nei nuovi spazi della Factory all’interno dell’edificio polifunzionale B11.

La cantante brasiliana Bia Ferreira, grande sostenitrice della comunità Lgbtqia+, si esibirà domani: le sue canzoni mescolano ritmi R&B, ballate soul, afrobeat, groove reggae o padogão bahianais. Le tematiche affrontate sono diverse: si parla della lotta per i diritti delle donne, di amore a tutto tondo, di piaghe sociali come razzismo e omofobia. A seguire ci sarà il dj set di Didje Doo. L’8 settembre spazio al dj portoghese Pedro Coquenão ossia Batida, che è stato il primo artista portoghese e angolano a performare in una Boiler Room londinese. La chiusura del festival è dedicata al ritorno dello scrittore Guido Catalano: nel suo nuovo tour Catalano torna alla poesia dopo sei anni con una raccolta intitolata ‘Smettere di fumare baciando’.

Tra le attività collaterali anche talk, music lab e attività per bambini, skate, market. I laboratori di skate, novità dell’edizione 2023, sono curati da Fortezza Crew, che sarà presente durante i giorni del festival presso la Skate Plaza di Manifattura Tabacchi. Domani e l’8 settembre (a partire dalle 18) ci sarà l’inaugurazione dei corsi di skate, con uno spazio dedicato proprio ai bambini dai 6 anni in su (attività gratuita riservata ai tesserati). Il 9 settembre skaters e professionisti si esibiranno in uno show e in un Best Trick Contest, in occasione del quale una giuria valuterà e premierà i trick migliori.

"Una festa popolare urbana che torna a Manifattura Tabacchi - dice la vicesindaca e assessora alla Cultura Alessia Bettini - luogo per eccellenza della rigenerazione urbana e della tradizione che si coniuga all’innovazione. Tre giorni di eventi con artisti internazionali, ma sempre con la capacità di legarsi al territorio tra attenzione ai bambini e agli adolescenti e ai diversi pubblici".