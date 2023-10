Bagno a Ripoli, apericena per sostenere le Florence Dragon Lady

Bagno a Ripoli (Firenze), 20 ottobre 2023 - Sono sulla stessa barca, navigano insieme contro il cancro e remano per lasciarsi alle spalle la malattia. Le Florence Dragon Lady della sezione fiorentina della Lilt, sono donne operate di tumore al seno che dal 2006 praticano sull'Arno, presso i Canottieri Comunali Firenze, il dragon boat, attività sportiva inserita nel percorso di riabilitazione psico-fisica per chi ha dovuto affrontare il cancro. Per supportarle, il 27 ottobre alle 19.30 alla Sala Teatro Ruah (via delle Arti, 1) a Bagno a Ripoli si svolgerà l'aperi-cena “Una gentilezza per la Lilt” organizzato dalla Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori in collaborazione con le realtà commerciali del territorio e con l’assessorato alla Gentilezza e la Commissione Pace e Diritti del Comune di Bagno a Ripoli. L'iniziativa rientra tra gli eventi dell'Ottobre Rosa Lilt, il mese internazionalmente dedicato alla prevenzione del tumore al seno. Durante la serata interverranno Alexander Peirano presidente Lilt Firenze, rappresentanti dell'amministrazione comunale, e le Florence Dragon Lady Lilt. L’appuntamento conviviale sarà accompagnato da un intrattenimento musicale con Mary Loscerbo e Dj set. Info e prenotazioni tel 338 2954630. Offerta minima consigliata 15 euro. L'evento fa parte delle iniziative della campagna di prevenzione “Lilt for Women – Nastro Rosa” della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, sostenuta anche da Comune di Bagno a Ripoli. “Gli allenamenti sul dragon boat fanno parte della riabilitazione psico-fisica e hanno molteplici vantaggi come stare insieme, creare amicizie, fare attività all'aria aperta con vantaggi per il benessere generale della persona” afferma Alexander Peirano. “Le Florence Dragon Lady Lilt danno a tutte le donne un messaggio di forza e di speranza, ricordando l'importanza, degli screening, dell'autocontrollo e della diagnosi precoce. Ringrazio tutte le dragonesse per l'organizzazione di questo evento e in particolare Claudia Parrucci, promotrice dell'iniziativa”. “Ci ritroveremo per supportare un gruppo di donne dalla forza straordinaria, una squadra che nello sport e nello stare insieme trova nuove energie per rinascere dopo la malattia – affermano il sindaco Francesco Casini e l’assessora alla Gentilezza Eleonora François -. Ma l’iniziativa sarà anche l’occasione per ricordare a tutte le donne di ogni età l’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce come primo passo per vincere la battaglia contro il cancro”.