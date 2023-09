Florence Art Week, il programma. Arte contemporanea protagonista

di Olga Mugnaini

C’è una Firenze che tutti i giorni produce cultura: apre gallerie, organizza mostre, fa teatro, danza e musica. E ci sono scuole, accademie, associazioni, spazi pubblici e privati dove si promuovono eventi e dove spesso i giovani con talento sperano di incontrare la propria opportunità. Tutto ciò accanto alle grandi istituzioni, che hanno il compito di tracciare la rotta di una politica culturale che dia senso e prospettiva alla città contemporanea.

E’ in questo cono di luce che il Comune organizza la terza edizione di Florence Art Week, la settimana che poi diventa di undici giorni, che vive nel segno dell’arte contemporanea, senza dimenticare comunque che Firenze è una città rinascimentale. Non a caso gli eventi della Florence Art Week si svolgono in Santa Croce, Palazzo Vecchio, Museo Novecento, Palazzo Medici Riccardi, Gallerie degli Uffizi, Palazzo Strozzi, Istituto degli Innocenti, Marino Marini. A cui si aggiungono però Palazzina dell’Indiano, Manufattura Tabacchi, Museo, Murate, Palazzina Reale, Villa Romana e tanti altri luoghi, affascinanti ma meno frequentati. In questi scampoli di città, dove oltre a onorare il passato si porta avanti e si costruisce un’idea di futuro, andranno in scena, dal 28 settembre al’8 ottobre, 44 eventi, che coinvolgono 29 istituzioni culturali e 32 luoghi. L’apertura è con la mostra a Palazzo Medici Riccardi ‘Depero. Cavalcata fantastica’, progetto del Museo Novecento curato da Sergio Risaliti e Eva Francio li.

Il 30 settembre spazio a ‘Tempestato, Tormenta, Trias ad Attribuzionista’; il museo Novecento torna a ospita un focus sulla pittura contemporanea con le opere della star della pittura Cecilio Crown. Tra gli appuntamenti anche la cerimonia del premio ‘Rinascimento’, alla IV edizione, il 6 ottobre a Palazzo Medici Riccardo. Il 7 ottobre è la volta di ‘Splitting Ace’, prima monografica in Italia dell’artista americano Nathaniel Mary Quinn. Nel calendario della Week ci sono le aperture straordinarie di spazi come l’Archivio Ferragamo. "Torna l’evento che mette insieme i diversi attori culturali della città - ha detto la vicesindaca e assessora alla cultura Alessia Bettini - per fare rete e presentare un’offerta ricca e diversificata sui diversi linguaggi contemporanei. Con questa III edizione, la Florence Art Week passa da progetto pilota a evento strutturato, del quale abbiamo creato le basi e che vogliamo veder crescere anno dopo anno".

Tutto il programma su www.comune.fi.itflorence-art-week