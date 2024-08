Firenze-Viareggio, la superclassica. Caccia grossa al Gp di Ferragosto

La Firenze-Viareggio è uno degli appuntamenti più importanti e prestigiosi dell’estate ciclistica, e vincerla è il massimo per un atleta élite o under 23. Settantasette edizioni, sempre nel giorno di Ferragosto dal 1946 ad oggi, un percorso di 180 km di straordinaria bellezza per offrire un finale da brividi da quando è stata inserita la salita versiliese di Pedona e la discesa non meno difficile tra continue curve a gomito. Una corsa che unisce tradizione, storia, collaborazione, passione, ed esalta valori e sentimenti. La corsa è una grande aggregazione e un simbolo per le comunità interessate al suo passaggio; la collaborazione è l’insieme del contributo di tutti, volontari, sponsor, ad iniziare dall’azienda fiorentina del Corpo Vigili Giurati, con il suo ad Emilio Berni che da trent’anni è vicino alla corsa, per portare avanti la tradizione della quale è orgogliosa la società organizzatrice Aurora, con Giampaolo Ristori, Daniele Grazi, Cecilia Del Re ed i loro collaboratori. Importante la collaborazione della Regione Toscana, della Città Metropolitana di Firenze, dei Comuni di Firenze e Viareggio.

Principali iscritti: Il quartetto che gode dei pronostici generali è quello formato dal versiliese Tommaso Dati, primo nel Gp del Marmo a Carrara, dal giovane lucchese Edoardo Cipollini, dai più esperti, il ligure Nicolò Garibbo, e l’abruzzese Francesco Di Felice in grandi condizioni di forma e mai fuori dai primi cinque nelle ultime gare. Ma occhio anche al forte Manuel Oioli, e quindi a Guzzo, Guerra, Zurlo, Meris, Zordan, Cozzani, Belleri, Baseggio, Parravano, al colombiano Camargo, all’olandese Hoeks, all’inglese Granger. Tra i toscani Nencini, Crescioli, Peschi, Magli, Della Lunga, Regnanti, Bambagioni, Lorello. Due i team stranieri, il messicano A.R. Monex e il portoghese Obidos Cycling. In tutto 168 gli iscritti

Il percorso: da piazza Tasso nel quartiere di San Frediano a Firenze il via alle 7,10, per il trasferimento attraverso il quartiere dell’Isolotto e il Viadotto dell’Indiano fino a via Pistoiese con partenza ufficiale alle 7,30. I passaggi da Pistoia (km 29, ore 8,10) Montecatini Terme, Vico, Marliana, Goraiolo, Prunetta (km 69, ore 9,05), Le Piastre, Pontepetri, Monte Oppio (km 86 ore 9,30), San Marcello Pistoiese, Bagni di Lucca (km 111, ore 10,10), San Martino in Freddana, Montemagno, Camaiore, Pedona (km 165 ore 11,25), Montramito, Viareggio, con arrivo sul lungomare dopo 180 km all’altezza di piazza Mazzini poco prima di mezzogiorno. Nel 2023 vinse Alessandro Monaco; chi sarà quest’anno?