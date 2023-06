Firenze, Vernice Miracolosa su Attraversamenti Pedonali per Maggiore Sicurezza

di Emanuele Baldi

In viale Etruria la vernice miracolosa c’è già. La stanno sperimentando. È un prodotto speciale che respinge in maniera elettrostatica le particelle di gomma dei pneumatici delle auto così da evitare l’effetto ‘gommatura’ che sporca in tempi brevi le strisce rifatte.

Da qui alla prossima primavera Palazzo Vecchio la applicherà su 1.799 (circa un terzo di tutti quelli della città). attraversamenti pedonali mettendoli, si spera in sicurezza. Di fatto una risposta alla recente battaglia de La Nazione che ha documentato, rione per rione, le allucinanti condizioni di alcune strisce praticamente invisibili sia per i pedoni che per gli automobilisti.

Il progetto fa parte di un piano di interventi straordinari per la sicurezza stradale da 13 milioni e 650 mila euro – con un aumento di oltre 4 milioni del budget previsto inizialmente per il 2023 – presentato ieri in Palazzo Vecchio dal sindaco Dario Nardella e dall’assessore al traffico Stefano Giorgetti e che comprende principalmente asfaltature, interventi di manutenzione dei marciapiedi e appunto rifacimento di attraversamenti e la loro messa in sicurezza.

"Abbiamo deciso di aumentare del 50% il budget del 2023 sulle strade. – ha spiegato il primo cittadino – Partiamo con la riasfaltatura di 71 strade da qui fino a marzo dell’anno prossimo in tutti i quartieri. Interveniamo, inoltre, con un piano straordinario sulle strisce anche perché purtroppo qui avvengono molti incidenti, alcuni anche mortali". "Con altri 650mila euro – jha poi aggiunto – interverremo in modo strutturale sugli attraversamenti dove si sono registrati più incidenti, ad esempio in via Reginaldo Giuliani (la strada come pericolosità è subito davanti ad altri tracciati a rischio come via Giampaolo Orsini, il viale Michelangelo e piazza Pier Vettori) installando una nuova illuminazione e segnaletiche particolari".

Sindaco e assessore hanno fatto il punto anche sugli incidenti stradali che riguardano i pedoni. A Firenze nei quattro anni 2017, 2018, 2019 e 2022 (escludendo 2020 e 2021 che sono risultati anomali a causa del Covid), ci sono stati 1.107 incidenti con pedoni su attraversamenti pedonali, di cui 1097 con feriti e 10 mortali. Tra i motivi dell’incidente, nell’80% dei casi la persona ha agito correttamente, per esempio attraversava un passaggio pedonale rispettando i segnali (302 casi), oppure attraversava in un passaggio non pedonale non protetto (315).

"Per aumentare la sicurezza – è entrato nello specifico Giorgetti – prevediamo molteplici azioni come incremento semaforizzazioni, aumento dell’illuminazione e della cartellonistica, isole centrali per facilitare e proteggere l’attraversamento, restringimento della carreggiata in prossimità delle strisce".

Per esempio verranno messi semafori in via Vittorio Emanuele II all’altezza del civico 34; viale Michelangelo al civico 58 e via Generale dalla Chiesa al civico 1, davanti al campeggio.