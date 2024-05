Firenze-Vallombrosa, la sfilata di auto storiche scalda i motori

Firenze, 6 maggio 2024 – La storia viaggia sulle quattro ruote grazie alla Firenze-Vallombrosa. L’appuntamento è il 12 maggio con la sfilata delle auto storiche che da Bagno a Ripoli viaggerà tra tornanti leggendari per approdare alla millenaria abbazia. Alla partenza, da Piazzale Campeggi a Bagno a Ripoli, saranno presenti il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e il sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Casini. Lo start avverrà alle ore 10. Le auto saliranno fino a Vallombrosa e i più temerari andranno fino al Monte Secchieta. La prima edizione della Firenze Vallombrosa, pensata dalla Pro Loco di Vallombrosa e subito adottata da Aci Firenze e Aci Storico, è una manifestazione pensata per abbinare il brivido dei leggendari tornanti della Consuma all’incanto di un luogo unico come la millenaria Abbazia di Vallombrosa. I partecipanti infatti, durante questa giornata, potranno abbinare amore per il motorismo storico e cultura, attenzione per l’ambiente e valorizzazione del nostro patrimonio storico. Partendo da Bagno a Ripoli e costeggiando l’Arno fino a Pontassieve, la sfilata di auto d’epoca affronterà i tornanti della Consuma. Poi tutti dentro la foresta con le douglasie più alte d’Italia fino a un luogo di grande suggestione spirituale, la millenaria Abbazia di Vallombrosa. Dopo un rapido giro al Saltino, la carovana di auto storiche affronterà il tratto più temerario della giornata, i circa 9 chilometri di bella strada montana che portano a quota 1500 metri, sul Monte Secchieta dove ad attendere tutti c’è il meritato ristoro al Rifugio di Monte Secchieta. Qui Leonardo, il padrone di casa, all’insegna della toscanità preparerà un’accoglienza degna della fama di questo luogo, rinomato per la sua produzione di pane, schiacciate e dolci tipici. Un luogo simbolo, il Secchieta: da una parte Firenze, dall’altra il Casentino. Siamo nel cuore profondo della Toscana. Il rientro a Vallombrosa è previsto per l’ora di pranzo: la comitiva parcheggerà le proprie auto proprio di fianco all’Abbazia e lì davanti troverà il Ristorante La Foresta, altro luogo unico in quanto parte integrante del complesso dell’Abbazia. Lì Nicola Wittum racconterà la storia di quei luoghi percorrendo l’interessante Museo della memoria che è proprio all’interno del complesso de La Foresta. Per gli ospiti della Pro Loco di Vallombrosa e di Aci Firenze un menù degno della giornata. A seguire le premiazioni con la consegna di targhe. Infine i monaci condurranno i partecipanti ad una visita guidata all’Abbazia di Vallombrosa.

Maurizio Costanzo