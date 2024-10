Firenze, universitari che diventano tutor: riparte il progetto Students4Students

Firenze, 5 ottobre 2024 - Anche quest’anno l’Università di Firenze rinnova l’impegno nel progetto di volontariato Students4Students (S4S), a cui l’Ateneo aderisce dal dicembre 2020. Organizzato dall’associazione Le Mille e Una Rete, S4S è un servizio di tutoraggio scolastico a distanza a cui le studentesse e gli studenti Unifi possono partecipare come volontari e volontarie e per aiutare alunne e alunni di scuole primarie e secondarie di primo grado provenienti da contesti svantaggiati o con bisogni educativi speciali.

Prevede una formazione obbligatoria online ed è supervisionato da un team che seguirà e supporterà i volontari durante tutto il percorso. Chi diventa Tutor Students4Students dona un po’ del suo tempo, ovunque si trovi, poiché sia la formazione propedeutica che il servizio si svolgono in modalità telematica. Rappresenta un’esperienza di insegnamento peculiare, e un’occasione per mettersi in gioco dando una mano concreta a studenti e studentesse più piccoli. L’associazione Le Mille e Una Rete collabora con le Case rifugio a indirizzo segreto, dove vengono accolte donne che subiscono violenza e la cui vita è in pericolo, insieme a figli e figlie. Il servizio S4S in questo caso non passa dal contatto con le insegnanti delle scuole ma dalle operatrici di Casa rifugio dei Centri antiviolenza. Il supporto anche in questo caso, ha una duplice valenza: entrare in relazione e studiare con bambine e bambini che attraversano una fase della vita estremamente difficile a causa della violenza subita o assistita, e sollevare le madri che possono dedicarsi ad altro, in particolare alla ricerca di un lavoro.

La modalità online è, in questo caso, particolarmente adeguata poichè solo le operatrici possono accedere alle Case rifugio. Quanto al progetto Students4Students, call per gli iscritti dell'Università di Firenze interessati all’attività di tutoraggio scolastico, per chi si sente perso a scuola e non riesce a mettersi in pari con lo studio, una mano una parola un consiglio possono fare la differenza. Le date della prossima formazione sono sabato 9 e sabato 16 novembre. Lo svolgimento di attività di tutoraggio prevede il riconoscimento di CFU, previa valutazione del consiglio del corso di studi. Per informazioni e adesioni è possibile scrivere a [email protected] o partecipare a uno degli sportelli informativi online martedì 8 ottobre (alle 18) e giovedì 17 ottobre (alle 19.30).

Maurizio Costanzo