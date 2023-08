"Firenze: Una persona equilibrata che ci rassicura"

Ieri il sindaco Dario Nardella ha incontrato a Palazzo Vecchio, nella sala di Clemente VII, il generale di divisione Massimo Panizzi. Lui è il nuovo comandante dell’Istituto Geografico Militare. Panizzi succede al generale Roberto Vannacci, destituito dall’incarico a Firenze dopo le frasi scritte sul libro autoprodotto intitolato "Il mondo al contrario" che ha suscitato molte polemiche e che ha generato una coda dio effetti riflessi che non si è ancora conclusa.

"L’incontro con il generale Panizzi è stato cordiale, concreto e utile a definire idee e progetti per una collaborazione sempre più stretta tra Firenze e l’Istituto

Geografico Militare – ha detto il sindaco Nardella – Come abbiamo sempre detto per noi il rapporto con l’Igm, istituzione culturale e militare di livello internazionale, è di fondamentale importanza. E sapere di avere una persona così preparata, sensibile ed equilibrata come il generale Panizzi ci rassicura e ci restituisce fiducia e voglia di collaborare".

Il generale Panizzi, spiegano a Palazzo Vecchio, ha espresso riconoscenza nei confronti del sindaco "di una delle città più belle del mondo". Ha poi ringraziato, a nome di tutto il personale civile e militare dell’Istituto Geografico Militare, per il conferimento – alcuni mesi fa – del Fiorino d’oro: "Un riconoscimento straordinario alla dedizione, alla professionalità, all’eccellenza dei bravissimi dipendenti dell’Istituto, in buona parte fiorentini – ha detto Panizzi – La vicinanza e il supporto di Firenze al suo Igm sono e saranno un valore aggiunto irrinunciabile, in questo percorso".