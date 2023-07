"FIRENZE: Un Infermiere a Careggi? Emergenza Sanità Toscana: Le Conseguenze di una Politica di Tagli"

"Nei giorni scorsi un solo infermiere sarebbe stato presente nel reparto di Osservazione Breve del Pronto Soccorso di Careggi, cioè uno dei Pronto Soccorso della Regione con più accessi al giorno. L’infermiere si sarebbe occupato di 20 pazienti e, inoltre, avrebbe lavorato per 13 ore consecutive. Come è possibile che uno dei più importanti ospedali della Toscana si sia ritrovato in queste condizioni? Questa era l’unica soluzione che i vertici sanitari della AOU potessero prendere?". Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia nel Consiglio regionale toscano Francesco Torselli assieme al consigliere regionale di Fratelli d’Italia e componente della Commissione Sanità Diego Petrucci. "Si tratta di un episodio gravissimo se consideriamo che in questo periodo il numero di accessi nei nostri ospedali è in crescita a causa dell’emergenza caldo.

Tutto il personale sanitario è stremato, costretto a turni massacranti e talvolta vittima di violenze gratuite fisiche o verbali. Assistiamo ad una costante fuga di medici e infermieri dai nostri Pronto Soccorso e la vicenda di Careggi ci fa comprendere benissimo il motivo. Se il nostro personale medico e infermieristico non è sufficiente si deve ringraziare il centrosinistra che ha inaugurato la stagione dei tagli alla sanità a fine anni Novanta".