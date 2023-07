Firenze-Tunisi gemellaggio in musica Il Cherubini nel ‘piccolo Colosseo’

I musicisti del conservatorio Cherubini di Firenze volano in Tunisia per un concerto organizzato in nome della cooperazione internazionale e dell’amicizia tra il capoluogo toscano e la capitale del Paese nordafricano. Sabato alle ore 21.30, insieme alla Filharmonie-Orchestra Filarmonica di Firenze, si esibiranno per la prima volta nell’anfiteatro romano di El Jem, chiamato anche ‘piccolo Colosseo’, in occasione del concerto organizzato dall’ambasciata d’Italia a Tunisi, dal ministero della cultura della Tunisia, dall’Istituto italiano di cultura di Tunisi e dal Consolato onorario generale della Tunisia in Toscana. Il programma, cesellato dal presidente e direttore musicale dell’orchestra, il maestro Nima Keshavarzi, è un tributo a due cantanti tra i più grandi di tutti i tempi, Maria Callas ed Enrico Caruso, ed è centrato su tre pilastri dell’opera italiana: si ascolteranno i passaggi più celebri tratti da La Cenerentola, Il Barbiere di Siviglia e L’italiana in Algeri di Gioacchino Rossini, da Rigoletto e La Traviata di Giuseppe Verdi e, infine, da La Bohème e Gianni Schicchi di Giacomo Puccini.

Oltre all’orchestra Filarmonica di Firenze e agli strumentisti del conservatorio Luigi Cherubini, si esibiranno i soprani Alexandra Grigoras e Evelyn Saavedra, il mezzo-soprano Magdalena Urbanowicz, il tenore Alfonso Zambuto e il baritono Eric Jang. Il concerto sarà trasmesso in diretta dalla televisione di Stato tunisina. Tra gli ospiti del galà lirico, il ministro degli esteri Nabil Ammar e il ministro della cultura Hayet Guetta Guermazi, l’ambasciatore italiano a Tunisi Fabrizio Saggio e il direttore dell’Istituto italiano di cultura a Tunisi, Fabio Ruggiriello.

L’iniziativa è il frutto di un accordo di cooperazione tra Firenze e Tunisi che punta sulla promozione culturale e commerciale. "La Toscana è la prima regione in Italia per scambi culturali e commerciali con la Tunisia. Abbiamo deciso di organizzare questo evento per rafforzare il legame tra le città e portare l’abbraccio di Firenze al popolo tunisino. Siamo fermamente convinti che la cultura leghi il mondo", sottolinea Gualserio Zamperini, console generale onorario della Tunisia in Toscana. "Un’occasione per rinsaldare i legami di amicizia fra nazioni nell’area del Mediterraneo attraverso la cultura", afferma Rosa Maria Di Giorgi, presidente del conservatorio Cherubini. "Valorizzare i talenti musicali e dar loro la possibilità di trasformarsi in eccellenza – aggiunge il professor Giovanni Pucciarmati, direttore del conservatorio Cherubini – è la nostra missione formativa".

mo.pi.