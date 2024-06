Firenze Suona Contest. In ’palio’ la Bandabardò

Sabato alle Murate a partire dalle 20 si terrà la finale del Firenze Suona Contest 2024, concorso nazionale riservato ai giovani musicisti italiani, senza limiti di genere, ideato e realizzato da Firenze Suona con il contributo di Regione e Fondazione Cr Firenze e il patrocinio del Comune. Un’edizione, questa quarta, in cui la parte femminile si è perfettamente equilibrata a quella maschile, tenendole testa dalle selezioni alle semifinali.

Così, su sei finalisti, tre sono progetti di giovani artiste toscane che si contenderanno anche Premio femminile e Premio Regione Toscana: Meri Lu Jacket, artista britannica/maremmana, Dalia Buccianti, cantautrice della provincia di Livorno e Le Franco, band fiorentina per due terzi femminile.

Gli altri tre finalisti sono Laparteintollerante, duo rock romano particolarmente attento alle tematiche ambientali e ai diritti civili, Smitch in blu Ray, formazione marchigiana di grande creatività e Not My Value, duo dream pop milanese. Per i primi tre classificati e i vincitori dei premi speciali, numerosi e ricchi premi: concerti sui palchi della Toscana, produzioni in uno storico studio di registrazione come il Larione10 dei fratelli Salaorni e al Dpot di Fabrizio Simoncioni accompagnati da Ghigo Renzulli dei Litfiba.

Tra i partner del Firenze Suona Contest anche MediaLab, SoundSystem, Koan, Ghire’s Garage. E poi open act coi testimonial: Modena City Ramblers e Bandabardò. E ancora promozione, possibilità di pubblicazione e distribuzione con Materiali Sonori o altre etichette, passaggi radiofonici su Radio Toscana, ecc. Tra le novità dell’edizione 2024, altri due premi speciali: per il miglior testo (Mulino del Ronzone) e il miglior arrangiamento (Playloud!). La finale sarà presentata e condotta dalle cantanti Sabrina Ancarola e Ginevra Marchesi. Ospiti speciali i Big Chungus, band di giovanissimi studenti dell’Alberti Dante, vincitori del Premio Firenze Suona di School Vision, e la cantautrice Giorgia Del Mese, che chiuderà la serata musicale prima della premiazione, cui presenzierà come sempre anche il Presidente Eugenio Giani che consegnerà il Premio Regione Toscana. L’ingresso è libero e il pubblico può votare la band o l’artista che preferisce.