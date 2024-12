Firenze, sei progetti dell’ateneo tra i vincitori del Fondo Italiano per la Scienza

Firenze, 17 dicembre 2024 - Sei progetti presentati dall’Università degli Studi di Firenze sono tra i vincitori del Fondo Italiano per la Scienza (FIS 2), il bando promosso dal Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) per incentivare lo sviluppo della ricerca fondamentale. Il bando si concentra sui tre macrosettori definiti dall’European Research Council (ERC): Scienze Sociali e Umanistiche (Social Sciences and Humanities), Scienze Matematiche, Fisiche, dell’Informazione, Ingegneria, Universo e Scienze della Terra (Mathematics, Physical Sciences, Information and Communication, Engineering, Universe and Earth Sciences) e Scienze della Vita (Life Sciences). I progetti di UniFi sono stati selezionati tra 118 candidature presentate a livello nazionale, confermando l’eccellenza della ricerca dell’Ateneo fiorentino, rappresentata in tutti e tre i macrosettori ERC. Il bando FIS si propone di sostenere progetti di alto valore scientifico con un approccio interdisciplinare, innovativo e pionieristico, suddivisi in tre categorie: Starting Grant (SG): destinati a ricercatori emergenti; Consolidator Grant (CG): destinati a ricercatori in carriera; Advanced Grant (AG): rivolti a ricercatori affermati. Nel dettaglio, i sei progetti premiati dell’Università di Firenze comprendono cinque Starting Grant (per i quali è previsto un finanziamento di circa un milione e 320 mila euro ciascuno) e un Consolidator Grant (a cui saranno riconosciute risorse per un milione e 655mila euro). La loro selezione tra le 118 proposte nazionali – suddivise in 77 SG, 20 CG e 21 AG – sottolinea ancora una volta la capacità di UniFi di distinguersi nel panorama della ricerca scientifica italiana, apportando contributi significativi in ogni ambito disciplinare. “Con questo risultato – spiega la rettrice Alessandra Petrucci – l’Ateneo fiorentino si conferma protagonista nella ricerca di base e nello sviluppo di progetti all'avanguardia. Gli esiti del bando FIS testimoniano l’impegno continuo dell’Università di Firenze nel favorire la crescita e la qualità di una ricerca, che sia in grado di affrontare e rispondere con soluzioni innovative alle sfide attuali”. I progetti vincitori. “PERSEASTENT - Pioneering Limitless Endurance for Next-Generation Marine Robotics”, coordinato da Alessandro Ridolfi del Dipartimento di Ingegneria Industriale (DIEF), nel settore Mathematics, Physical Sciences, Information And Communication, Engineering, Universe And Earth Sciences (Consolidator Grant). “In Silico Prototypes for Addressable and Scalable Molecular Quantum Gates”, coordinato da Matteo Briganti del DICUS, nel settore Mathematics, Physical Sciences, Information And Communication, Engineering, Universe And Earth Sciences (Starting Grant). “schWann cell and hOrMone ActioN in gender PAIN”: coordinato da Francesco De Logu del Dipartimento di Scienze della Salute (DSS), nel settore Life Sciences (Starting Grant). “Spin control through chirality: novel routes in organic optoelectronics”, coordinato da Alberto Privitera del DIEF, nel settore Mathematics, Physical Sciences, Information And Communication, Engineering, Universe And Earth Sciences (Starting Grant). “Media, Audiences and Emotions in Driving Immigration News Avoidance”, coordinato da Donatella Selva del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali (DSPS), nel settore Social Sciences and Humanities (Starting Grant). “Benchtop NMR: translating metabolomics from high-tech laboratories to point-of-care Diagnostics”, coordinato da Alessia Vignoli del Dipartimento di Chimica 'Ugo Schiff' (DICUS), nel settore Life Sciences (Starting Grant). Maurizio Costanzo